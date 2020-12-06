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«Я любила мужчину»: Марина Зудина рассказала о сложных отношениях с Олегом Табаковым 

Passion.ru 11 минут назад
Зудина рассказала о сложных отношениях с Табаковым
Фото: @marinazudina_official
В телешоу «Секрет на миллион» на НТВ актриса призналась, что ее взаимоотношения с Олегом Павловичем были крайне тяжелыми. Она прерывала беременности. Марина Зудина решалась на это, чтобы ее возлюбленный не уходил от своей супруги Людмилы Крыловой.
Будучи студенткой ГИТИСа Марина начала встречаться с преподавателем, который был старше ее на 30 лет. Их бурный роман обсуждала вся светская и театральная Москва.
В эфире шоу звезда сериала «Содержанки» призналась, что она была беременна от возлюбленного, и даже не один раз. Но на тот момент актер культового фильма «Москва слезам не верит» был женат на Людмиле Крыловой и не думал уходить от нее. Поэтому молодой Зудиной приходилось идти на серьезный шаг: знаменитая блондинка делала аборты.

«Мы жалели, что у нас не родились дети раньше, — рассказала советская актриса театра и кино в шоу «Секрет на миллион». — Но это мой выбор, и он не обсуждался с ним. Еще время такое было… Да, так получалось. Поэтому я считаю, что моя совесть перед той семьей чиста. Это мой вклад в то, чтобы Олег Павлович не уходил из той семьи. Все решения были на мне, все переживания — на мне. Но я была незрелым человеком, поэтому сказать, что я мучилась, я не могла. Я любила мужчину, мне было важно это».

Сейчас же Марина Зудина считает и советует молодым девушкам делать все для того, чтобы сохранить ребенка. Зудина и Табаков в течение долгих десяти лет встречались как любовники. Но в 17 марта 1995 года они спонтанно решили расписаться. На тот момент Марина уже 5-ый месяц была беременна. У знаменитостей не было пышной свадьбы и торжественной части вообще. Единственное фото со свадьбы появилось у актрисы через 10 лет благодаря случайным молодоженам, которые увидели Табакова и попросили с ним сфотографироваться.
Напомним, что в будущем в актерской семье появились на свет двое детей: сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков умер два года назад. Его вдова заверила, что она справляется и без помощи друзей, которых у нее не осталось.

«Кто-то мне там помощь не предложил? Не было потребности у вас? Да справлюсь я без вас!», — обратилась к ним Марина.

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Комментарии
Актеры , Содержанки , Москва слезам не верит , Людмила Крылова , Марина Зудина , Олег Табаков , НТВ
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