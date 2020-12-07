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Голливудские звезды, которых любили в СССР, несмотря на цензуру 

Полина Алферова 4 часа назад
Хотя в СССР существовала жесткая цензура, было бы ошибкой считать, что советские зрители не были знакомы с зарубежным кинематографом.
Да, в Советском Союзе чаще всего показывали индийские ленты, а также итальянские и французские картины, а голливудские новинки появлялись на экранах изредка и чаще всего с опозданием. Но все-таки они были.
Эти фильмы поражали воображение советских людей нетривиальными сюжетами и эффектными сценами, невозможными в отечественном кино. А звезды, сыгравшие в них, иногда становились кумирами сразу нескольких поколений. «Рамблер» собрал фотогалерею этих знаменитостей. Любопытно, что некоторые из них имели русское происхождение, о чем тогда, впрочем, мало кто знал.
Некоторые фильмы, например, «Серенада солнечной долины» с Соней Хени в главной роли, во многом повлияли на мировоззрение стиляг, ставших первыми неформалами Советского Союза.
А другие картины, например, вестерны «Великолепная семерка» и «Золото Маккены» познакомили советских людей с основой жанра, который они знали лишь по советским истернам и снятым в таком же духе фильмам соцстран. Контраст был поразительный и производил сильное впечатление.
Видео дня. Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Комментарии 5
Актеры , Фото , Великолепная семерка , Соня Хени
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