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Умер актер из «Твин Пикс» и «Стартрека» Дэвид Лэндер 

Газета.Ru и ещё 1 44 минуты назад
Умер актер из «Твин Пикс» и «Стартрека» Дэвид Лэндер
Фото: Газета.Ru
Американский актер и комик Дэвид Лэндер скончался в возрасте 73 лет, сообщает Variety со ссылкой на родных покойного.
Смерть наступила 4 декабря. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом. С болезнью Лэндер боролся почти сорок лет.
Актер сыграл более 110 ролей в кино. В частности, он снимался в шоу "Лаверна и Ширли", "Сабрине — маленькой ведьме", "Очень страшном кино", картине "Кто подставил кролика Роджера". В первом сезоне сериала "Твин Пикс" он сыграл организатора конкурса красоты Тима Пинкла, появлялся в эпизодической роли в сериале "Стартрек"
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Актеры , Очень страшное кино , Кто подставил кролика Роджера
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