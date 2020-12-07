Умер актер из «Твин Пикс» и «Стартрека» Дэвид Лэндер 

Американский актер и комик Дэвид Лэндер скончался в возрасте 73 лет, сообщает Variety со ссылкой на родных покойного.
Смерть наступила 4 декабря. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом. С болезнью Лэндер боролся почти сорок лет.
Актер сыграл более 110 ролей в кино. В частности, он снимался в шоу "Лаверна и Ширли", "Сабрине — маленькой ведьме", "Очень страшном кино", картине "Кто подставил кролика Роджера". В первом сезоне сериала "Твин Пикс" он сыграл организатора конкурса красоты Тима Пинкла, появлялся в эпизодической роли в сериале "Стартрек"