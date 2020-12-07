Умер актер из «Твин Пикс» и «Стартрека» Дэвид Лэндер 

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Американский актер и комик Дэвид Лэндер скончался в возрасте 73 лет, сообщает Variety со ссылкой на родных покойного.

Смерть наступила 4 декабря. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом. С болезнью Лэндер боролся почти сорок лет.