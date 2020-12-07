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«Героический поступок»: Анна Чиповская о скандальной постельной сцене Асмус в «Тексте» 

Киноафиша 1 час назад
«Героический поступок»: Чиповская о секс-сцене Асмус
Фото: www.kinoafisha.info
Сама актриса бы не смогла сняться обнаженной в сцене.
Анна Чиповская — очень провокационная знаменитость, однако есть некоторые моменты в ее актерской профессии, на которые она бы не пошла. Так, например, звезда не стала бы сниматься обнаженной. Но это не значит, что она считает откровенные сцены в кино ненужными или чересчур вызывающими. Скорее, именно себя актриса в них не видит.
Так, недавно она призналась специально для YouTube-канала PEOPLETALK TV, что считает роль Кристины Асмус в фильме «Текст» по-настоящему героической. И Чиповскую не смущают сплетни и скандалы, которые вызвала картина, только появившись в прокате. «Я считаю, что это какой-то героический поступок», — заявила Анна в интервью.
Знаменитость также подчеркнула, что снять действительно достойную откровенную сцену достаточно сложно. По словам Анны, это невероятный и кропотливый труд, в процессе которого решаются различные технические вопросы. Так, например, актерам постоянно нужно находить нужный ракурс и свет, чтобы постельная сцена получилась правдоподобной и искренней.
Рассказывая о фильме «Текст», Чиповская отметила, что не стала бы исполнять эту роль вместо Асмус. По мнению Анны, там нечего играть. «Там нечего играть. Девочке там нечего играть», — заявила актриса.
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Актеры , Анна Чиповская , Кристина Асмус
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