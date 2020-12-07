«Героический поступок»: Чиповская о секс-сцене Асмус

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Актриса Анна Чиповская высказала свое мнение об участии Кристины Асмус в фильме "Текст". Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала PEOPLETALK TV.

По словам актрисы, Асмус поступила очень смело. Сама бы она не стала играть в кино обнаженной.

"Я считаю, что это какой-то героический поступок".

Чиповская отметила, что снять откровенную сцену правдоподобно очень сложно: актерам нужно постоянно находить нужный ракурс и свет, чтобы все выглядело искренне.

Кроме того, она бы вообще отказалась от роли в фильме "Текст".