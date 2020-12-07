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Чиповская назвала съемки Асмус в постельной сцене «героическими» 

Анна Арсеньева 33 минуты назад
«Героический поступок»: Чиповская о секс-сцене Асмус
Фото: globallookpress.com
Актриса Анна Чиповская высказала свое мнение об участии Кристины Асмус в фильме "Текст". Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала PEOPLETALK TV.
По словам актрисы, Асмус поступила очень смело. Сама бы она не стала играть в кино обнаженной.

"Я считаю, что это какой-то героический поступок".

Чиповская отметила, что снять откровенную сцену правдоподобно очень сложно: актерам нужно постоянно находить нужный ракурс и свет, чтобы все выглядело искренне.
Кроме того, она бы вообще отказалась от роли в фильме "Текст".

"Там нечего играть. Девочке там нечего играть", — сказала актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснились подробности ролика с пьяной Асмус.
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Актеры , Анна Чиповская , Кристина Асмус
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