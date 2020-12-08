Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»

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Как сложилась жизнь актеров фильма «В бой идут одни „старики“» 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Фильм «В бой идут одни "старики"» Леонида Быкова вышел в 1973 году и стал культовой лентой того времени. Герои фильма так сильно полюбились зрителям, что капитану Титаренко и механику Макарычу были установлены памятники в Киеве и Харькове.
У многих персонажей из картины есть реальные прообразы. Дело в том, что Быков при написании сценария консультировался с ветеранами войны, благодаря чему герои стали собирательными образами реальных людей, участвовавших в боевых действиях. Многие детали фильма тоже были взяты из жизни.
Сам Быков говорил, что благодаря разговорам с летчиками он смог понять некоторые детали, которые позже были отражены в фильме и помогли отобразить главную мысль картины.

"Разговаривая с лётчиками, участниками боёв, мы поняли одну очень важную для нас вещь. В жестоком горниле войны, в беспощадном её пламени старшие опытные товарищи стремились, где это было возможно, сберечь молодых и неопытных соколят. В этом была высшая мудрость — забота о будущем, извечное право и долг сильных охранять, растить и воспитывать — себе смену. Так родилась тема «В бой идут одни „старики“»"

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Актеры , Видео , Леонид Быков
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