Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»

Фильм «В бой идут одни "старики"» Леонида Быкова вышел в 1973 году и стал культовой лентой того времени. Герои фильма так сильно полюбились зрителям, что капитану Титаренко и механику Макарычу были установлены памятники в Киеве и Харькове.

У многих персонажей из картины есть реальные прообразы. Дело в том, что Быков при написании сценария консультировался с ветеранами войны, благодаря чему герои стали собирательными образами реальных людей, участвовавших в боевых действиях. Многие детали фильма тоже были взяты из жизни.

Сам Быков говорил, что благодаря разговорам с летчиками он смог понять некоторые детали, которые позже были отражены в фильме и помогли отобразить главную мысль картины.