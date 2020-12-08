Скорее всего, эффектную актрису Настасью Самбурскую вы знаете по роли Кристины в сериале "Универ", который долгие годы был крайне популярен у российского зрителя.

Но Самбурская давно не ассоциируется только с сериалами. Девушку прозвали в Сети "дикая Самба" или "королева хайпа" не просто так. На самом деле Настасья зачастую так дерзко говорит с коллегами и аудиторией, что соцсети просто "взрываются" новыми обсуждениями.

Так, в последний раз актриса вдруг решила высказаться в своем Instagram о вечном реалити-шоу "Дом-2". Да так высказаться, что весь шоу-бизнес на следующий день обсуждал ее "смелость и наглость".

«Дом 2» — днище. Ведущие «Дом2» днище. Зрители «Дом2» днище, миллионы рублей днища заработанных на днище— не показатель уровня интеллектуального превосходства. а я пиарюсь на днище» (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены — прим. ред.) — написала 33-летняя актриса.

Но на этом звезда не остановилась. В комментариях она высказалась еще и о миллионах зрителей проекта:

«Хочу вас огорчить, если вы это смотрите, у вас нет мозгов».

Конечно, после такого последовала крайне шумная реакция. Все, кого задели слова Самбурской начали высказываться о ней. Кто-то угрожал компроматом, а кто-то просто указывал на большие проблемы в жизни самой Самбурской. Эмоции не сдержала и Ольга Бузова, написавшая об этом большой пост в Сети:

«Я не позволю гадить в моем ДОМЕ

Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым Домом

И что я вижу и слышу, кому-то вновь нужен ХАЙП И ПИАР!

ПОТОМУ ЧТО НИКТО БОЛЬШЕ НЕ ПЛАТИТ ХОРОШИЕ ГОНОРАРЫ, ВРЕМЯ СЛОЖНОЕ, и человек РЕШИЛ ВЫЛИТЬ ГРЯЗЬ ПРЯМО «нам под дверь»!

Сейчас непростое время, тяжелый год, люди болеют и умирают, отовсюду мы слышим негатив и вместо того, чтобы делать добро, помогать, обратить внимание на нуждающихся в конце концов — человек просто решил НАГАДИТЬ в прямом смысле этого слова!», — заявила Бузова.

При этом Бузова предложила Настасье сказать ей это в лицо, а не "прятать глаза" при встрече:

«Если Вы, девушка, обделены вниманием, злитесь на жизнь из-за собственных неразрешенных проблем и незакрытых гештальтов в детстве, то МЫ и НАША АУДИТОРИЯ (60 млн человек) в этом не виноваты!

Будьте добрее и жизнь Вам ответит взаимностью!

P. S. И ещё… Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, оскорбляя меня лично (а теперь и не только), а при встрече — прячете глаза».

Поток взаимных оскорблений на этом не закончился. "Битва" продолжается, а о Самбурской снова говорят все.