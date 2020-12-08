Портман рассказала о проблемах из-за роли в «Леоне»

39-летняя Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью в юном возрасте из-за роли в «Леоне». Об этом она поведала в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard.

Актриса начала свою карьеру в кино в середине 1990-х, тогда она прославилась, сыграв в образе «мрачной, симпатичной молодой девушки» в таких фильмах, как «Леон» и «Красивые девушки». Портман заявила, что из-за этих ролей в прессе ее окрестили «юной соблазнительницей».

«Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна»,

— рассказала она в подкасте.

Актриса также вспомнила, что в то время она сознательно культивировала образ «сдержанной скромницы», чтобы защищаться от ненужного внимания и чувствовать себя в безопасности.