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Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью из-за роли в «Леоне» 

Lenta.ru 8 часов назад
Портман рассказала о проблемах из-за роли в «Леоне»
Фото: Кадр из фильма "Леон"
39-летняя Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью в юном возрасте из-за роли в «Леоне». Об этом она поведала в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard.
Актриса начала свою карьеру в кино в середине 1990-х, тогда она прославилась, сыграв в образе «мрачной, симпатичной молодой девушки» в таких фильмах, как «Леон» и «Красивые девушки». Портман заявила, что из-за этих ролей в прессе ее окрестили «юной соблазнительницей».

«Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна»,

— рассказала она в подкасте.
Актриса также вспомнила, что в то время она сознательно культивировала образ «сдержанной скромницы», чтобы защищаться от ненужного внимания и чувствовать себя в безопасности.
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Актеры , Натали Портман
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