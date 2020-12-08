Портман рассказала о проблемах из-за роли в «Леоне» 

«Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна»,