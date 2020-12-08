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Портман рассказала о проблемах из-за роли в «Леоне» 

Мария Грибова 4 часа назад
Актриса Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью в юном возрасте из-за роли в «Леоне». Об этом она рассказала в подкасте Armchair Expert with Dax Shepard.
В интервью актриса рассказала, что из-за ролей в «Леоне» и «Красивой девушке» пресса окрестила Портман «юной соблазнительницей».

«Я думаю, что сексуализация в детстве лишила меня собственной сексуальности. В этом возрасте у тебя уже есть собственные желания, и ты хочешь исследовать все это. И ты хочешь быть открытой миру, но ты не можешь, потому что чувствуешь себя уязвимой, находясь в окружении взрослых мужчин, которым ты можешь быть интересна»,

— рассказала Натали в подкасте.
Актриса также поделилась, что в то время она культивировала образ «сдержанной скромницы», чтобы защищаться от ненужного внимания и чувствовать себя в безопасности.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Оливер Стоун снимает кино на русской атомной станции.
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Актеры , Видео , Оливер Стоун , Натали Портман
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