Как сложилась судьба Мишки-Карася из «Ликвидации» 

В 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация» , который имел оглушительный успех. Актеры вызывали у зрителей разные эмоции, но к образу Мишки-Карася, беспризорного мальчугана, которого усыновил Давид Гоцман, равнодушных точно не было. Критики наперебой писали, что талантливый пятиклассник Коля Спиридонов переиграл маститых актеров — Владимира Машкова Михаила Пореченкова . Время летит быстро и сегодня Коля уже давно не озорной мальчуган — ему 25 лет. «Рамблер» расскажет, как в результате сложилась жизнь подающего надежды парня.

Начало карьеры

В кино Коля попал случайно. Мальчик с мамой, отчимом и бабушкой жил в небольшой квартирке на Черной речке в Петербурге, ходил в школу. Там его и заметили киношники. Оно и неудивительно — на шустрого белобрысенького первоклассника было сложно не обратить внимание. На перемене он в окружении одноклассников шел на обед, дурачился, как вдруг его остановила строгая женщина в костюме и спросила, не хочет ли он сыграть в кино.

Мальчик прошел пробы в короткометражный исторический фильм «Путь». Почти сразу после этого ему предложили роль в серьезном кино — так он получил роль беспризорника в фильме «Итальянец», за которую Коля получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» на фестивале «Амурская осень». Но еще тогда все заметили, что карьера Спиридонова больше волнует маму мальчика, а его самого угнетала дисциплина и выматывали длительные съемки.

После головокружительного успеха мальчика стали заваливать предложениями о съемках. Мама Коли была счастлива. Она даже устроилась гримером, чтобы постоянно вращаться в околокиношной среде и приглядывать за сыном.

Съемки в «Ликвидации»

Говорят, сам «дядя Володя», именно так мальчик называл Владимира Машкова, загорелся талантом юного партнера — наставлял его и давал советы. Однажды Коля долго не мог выговорить «маршальские часы». Тогда «дяде Володе» и «дяде Мише» пришлось долго ждать, пока сцена, наконец, будет отснята. В итоге Машков отвел парня в сторонку и порепетировал с ним сложную фразу, а потом тихонечко подсказывал во время сцены.

Роль беспризорника стала «коронной» для Коли. При этом в жизни он таким не был, но и примерным поведением тоже не отличался. Отец ушел из семьи и почти не растил его, «папой» он называем отчима. Учился не очень хорошо, но это и неудивительно — съемки отнимали много времени.

Как сложилась жизнь после «Ликвидации»

Несмотря на свалившийся успех Коля не зазнался, иногда до сих пор раздает автографы. Но, на удивление, киноиндустрией Спиридонов не загорелся. Вопреки уговорам матери, которая без устали водила мальчика на кастинги и пробы, после школы парень не захотел идти в театральный ВУЗ.

Коля выучился на лифтера, работает в супермаркете администратором и иногда подрабатывает по мелочи. Несколько лет назад он женился, у супруга подарила ему дочку.