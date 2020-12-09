Десять фактов о Брэдли Купере

Голливудские артисты стараются держать в секрете подробности своей жизни, часто весьма неординарной. Мы в WMJ.ru решили изучить звезд с самыми необычными судьбами и выделить наиболее интересные факты из их биографий. На очереди история про Брэдли Купера

1. В детстве мечтал быть ниндзя

Вопреки мнению, что каждый состоявшийся артист с детства знал, кем хочет быть, когда вырастет, у Купера было иначе. В юные годы будущий номинант на премию «Оскар» не думал о съемочной площадке — он мечтал стать… ниндзя. Кстати, это роднит его с актером Иваном Макаревичем

В своим мечтах Купер был настроен решительно — для достижения цели он намеревался получить специальную подготовку в частной военной академии Valley Forge, а после отправиться в Японию, чтобы обучиться восточным единоборствам. В итоге этот план ограничился лишь теоретической частью, потому что очень скоро в жизни юноши появился театр, который заставил его сменить военную форму на актерский грим.

2. Работал швейцаром

О трудностях жизни молодого актера Брэдли знает не понаслышке — после переезда в Нью-Йорк молодой человек был вынужден совмещать многочисленные пробы и обучение в актерской студии с обычной работой.

От безнадеги Купер устроился работать швейцаром в один из лучших отелей Нью-Йорка. Так что да, если в конце 90-х вы с размахом гостили в Большом Яблоке, вполне возможно, дверь в гостинице перед вами открывал молодой Брэдли Купер.

3. Снимался в «Сексе в большом городе»

Сейчас уже не многие вспомнят, что одной из первых заметных ролей Купера стала работа в сериале «Секс в большом городе» . В одной из серий актер исполнил роль молодого бойфренда героини Сары Джессики Паркер , в объятиях которого она пыталась убежать от мыслей о собственном несовершенстве.

Брэдли исполнил роль легкомысленного парня, который не отягощен глубокими размышлениями, а стремится жить легко. Несмотря на небольшую роль, работа артиста приглянулась и критикам, и зрителям.

4. Упустил роль в «Зеленом фонаре»

Сняться в супергеройском кино Купер мог задолго до «Стражей галактики», а именно в фильме «Зеленый фонарь» . Это сейчас мы знаем, что картина провалилась в прокате, а запомнилась разве что вспыхнувшим на съемочной площадке романом между Райаном Рейнольдсом и Блейк Лайвли, но в 2011 году этот проект казался более чем заманчивым предложением.

Сам актер признается, что вина в провале на роль главного героя лежит исключительно на нем самом. «Во время прослушивания я постоянно копировал манеру говорить Бэтмена в исполнении Кристиана Бейла. К слову, даже Бэтмен у меня не особо получился. Так что я сразу понял, что роли в „Зеленом фонаре“ мне не видать», — вспоминал позже Купер.

5. Знает французский и зачитывается Набоковым

Как бы Брэдли ни прибеднялся в своих интервью, он отлично образован. Актер может похвастаться прекрасным владением французского языка, который он выучил во время 6-месячного обучения во Франции в студенческие годы. К слову, даже спустя время актер не забыл язык и периодически свободно дает интервью французским журналистам.

Помимо этого, Купер хорошо знаком с мировой литературой. Так, по словам звезды, одна из его самых любимых книг — «Лолита» Владимира Набокова. Как знать, возможно через несколько лет нас ждет новая экранизация этого бессмертного романа в трактовке уже самого Купера. Кстати, еще одной поклонницей Набокова является Дакота Джонсон

6. Был неудачно женат… 4 месяца

В середине нулевых голливудский актер и продюсер успел сходить под венец с американской танцовщицей итальянского происхождения Дженнифер Эспозито . До официального оформления своих отношений в декабре 2006 года пара встречалась около 12 месяцев. Тем удивительнее, что брак артистов закончился уже в мае 2007 года. Брэдли и Дженнифер никогда не делились подробностями их семейного разлада, уклончиво объясняя, что конец этих отношений стал облегчением для них обоих.

Сам Купер признался, что не жалеет о расставании. «Случилось то, что должно было случиться. Хорошо, что мы оба вовремя это осознали. Иногда к вам просто приходит нужное понимание, и все», — лаконично заявлял он в интервью Daily Mail.

7. Поправился почти на 20 килограмм ради роли

Готовясь к съемкам в военной драме «Американский снайпер», актер сумел набрать почти 20 кг мышечной массы, чтобы выглядеть убедительно в роли солдата армии США. Секрет звезды был прост: он дважды в день по два часа занимался с персональным тренером и съедал 5000 калорий в сутки.

В итоге артист поправился на 18 кг и стал выглядеть куда убедительнее в роли вояки. Также Купер научился профессионально обращаться со снайперской винтовкой — для этого ему потребовалось три месяца изнурительных тренировок на уровне спецподготовки американских пехотинцев. Но результат себя оправдал.

8. Растит дочь от Ирины Шейк

В апреле 2015 года стало известно, что Брэдли и Ирина встречаются. То, что многие изначально сочли за мимолетную интрижку, довольно быстро стало заявкой на серьезные отношения — уже через два года у влюбленных родилась дочь Лея. Шейк гордо сопровождала своего избранника на красных дорожках и подчеркивала в интервью, что их роман строится на взаимном уважении и поддержке.

В этих красивых словах поклонникам пары пришлось усомниться в середине 2018 года, когда Купер недвусмысленно публично флиртовал со своей партнершей по картине «Звезда родилась» Леди Гагой . Артисты заигрывали с ожиданиями публики и друг с другом, а сам факт их возможного романа страшно разозлил поклонников Шейк. Сама модель традиционно воздерживалась от комментариев, но летом 2019 года съехала из особняка актера.

Фанаты пары до сих пор теряются в догадках, изменил ли Брэдли Ирине или просто заигрался в образ влюбленного музыканта, продвигая свой режиссерский дебют. Но факт остается фактом: звездные родители расстались, сохранив нормальные отношения ради любимой дочери.

9. Больше 15 лет воздерживается от употребления алкоголя

В 2015 году во время интервью изданию Vanity Fair Купер признался, что с 2004 года не притрагивается к алкоголю. Причиной этого стали прошлые проблемы звезды с горячительными напитками и возникшая впоследствии алкозависимость. По словам звезды, в 29 лет он перестал пить, осознав, что пагубное пристрастие может погубить не только его личную жизнь, но и карьеру.

Остается только удивляться выдержке актера — до эпидемии коронавируса Голливуд славился своими яркими вечеринками и звездными премьерами, на которых алкоголь льется рекой. В таких условиях куда сложнее говорить «нет» , но и намного больше ощущается собственная сила воли.

10. Является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда