Актриса Мария Берсенева прославилась благодаря сериалу "Маргоша". Слава актрисы быстро распространилась по всей стране, но так же быстро погасла. "Рамблер" сообщает, как сейчас живет девушка, которую раньше знал каждый, кто смотрел телевизор.

В 2009 году к Берсеневой пришла настоящая популярность, которая длилась два года, пока на телевидении шел сериал "Маргоша". В нем актриса сыграла мужчину, который перевоплотился в женщину и теперь познает все тяготы жизни прекрасного пола. Ее герой сразу расположил к себе зрителей, поэтому к актрисе было приковано повышенное внимание.

После сериала актриса появлялась в малобюджетных проектах, но они не принесли ей такого же успеха и популярности, как раньше. Сейчас в ее фильмографии более 30 работ. С 2019 года Берсенева играет в театре. На данный момент помимо актерской карьеры она пробует себя как модель и телеведущая.