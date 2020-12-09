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Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов» и где они сейчас 

Полина Алферова 59 минут назад
Культовый фэнтезийный сериал девяностых изначально задумывался как спин-офф «Удивительных странствий Геракла». Люси Лоулесс сыграла амазонку Зену в одном из эпизодов и произвела настолько сильное впечатление на продюсеров, что те решили запустить отдельное телешоу о приключениях бесстрашной воительницы. Достаточно быстро «Зена — королева воинов» затмила «Геракла». При этом сериал был популярен не только среди подростков — его с удовольствием смотрели и взрослые.
Со временем сценаристы стали использовать не только сюжеты греко-римской мифологии, но и легенды других народов, создавая причудливый культурный коктейль. Видеоролик расскажет вам о том, как сложились судьбы главных актеров культового сериала.
Ранее «Рамблер» рассказывал о судьбах актеров фильма «В бой идут одни "старики"».
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