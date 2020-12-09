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Скончался актер Александр Самойлов 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Скончался актер Александр Самойлов
Фото: Вечерняя Москва
После продолжительной болезни на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Самойлов. Об этом сообщили на сайте МХАТ имени Горького 9 декабря.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России Александр Самойлов",

— говорится в сообщении.
Отмечается, что последние несколько месяцев актер готовился к двум премьерам. Однако скончался из-за продолжительной болезни.
Вспоминая Александра Самойлова, коллеги говорят: «Ушел настоящий русский артист». Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Владимировича, — отмечается на сайте МХАТ.
Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерове в семье актеров. В 1977 году поступил в ГИТИС, был принят в труппу Театра им. Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А. Н. Островского. С 1994 года Самойлов играл во МХАТе имени Горького. Его актерская биография насчитывает более 40 ролей в кино и сериалах.
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Актеры , Александр Самойлов
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