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Умер актер Александр Самойлов 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Умер актер Александр Самойлов
Фото: РИА Новости
На 69-м году жизни умер актер Александр Самойлов. Об этом сообщили на сайте МХАТ имени Горького.
Заслуженный артист России скончался из-за продолжительной болезни.

"Вспоминая Александра Самойлова, коллеги говорят: "Ушел настоящий русский артист". Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Владимировича», — написали на сайте театра.

Известно, что в последние месяцы актер готовился к двум премьерам. Александр Самойлов должен был сыграть в спектаклях «Лавр» и «Вишневый сад».
Артист родился в 1952 году в семье актеров. Во МХАТе имени Горького он играл с 1994 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что умер актер сериала «Твин Пикс» Дэвид Лэндер.
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