Турецкие актрисы, которых обожают в России 

Первое пришествие турецких сериалов в Россию случилось еще в 1990 году. «Королек — птичка певчая» с очаровательной Айдан Шенер в главной роли понравился телезрителям, однако продолжения не последовало. На десять с лишним лет телеэфиры захватили латиноамериканские теленовеллы.

Ситуация изменилась только после грандиозного успеха исторического сериала «Великолепный век», который рассказывал о перипетиях жизни султана Сулеймана Великолепного и его любимой жены Хюррем, оставшейся в западных хрониках под именем Роксоланы. Интригующий сюжет, яркая игра актеров, эффектные наряды и украшения, искренние чувства — все это произвело впечатление даже на искушенных зрительниц.

«Великолепный век» покорил не только российскую, но и мировую аудиторию. С него начался расцвет турецкой сериальной индустрии, а в нашу страну хлынул поток зрелищных турецких телепроектов. Естественно, что у восточных телезвезд появились поклонники и в России. «Рамблер» собрал фотогалерею самых ярких турецких актрис.