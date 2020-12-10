Порнозвезде не дали участвовать в «Давай поженимся» 

Тюменская порно-звезда Лола Тейлор ( Любовь Бушуева ) не прошла кастинг, чтобы участвовать в программе «Давай поженимся». Девушка надеялась, что на программе сможет устроить личную жизнь.

По ее словам, ей даже собирались назначить дату съемок, но «в последний момент что-то пошло не так» и ей не перезвонили, чтобы сказать, когда приходить на программу.

Стоит отметить, что на своей страничке в Instagram Лола Тейлор неоднократно писала, что «Давай поженимся» — ее последний шанс найти свою любовь.

Порно-звезда заявляла, что из-за одиночества она начала страдать депрессией, пишет URA.RU.