Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Прямой эфир ТВ

Порнозвезде не дали участвовать в «Давай поженимся» 

Свободная пресса и ещё 2 1 час назад
Порнозвезде не дали участвовать в «Давай поженимся»
Фото: Любовь Бушуева/VK
Тюменская порно-звезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) не прошла кастинг, чтобы участвовать в программе «Давай поженимся». Девушка надеялась, что на программе сможет устроить личную жизнь.
По ее словам, ей даже собирались назначить дату съемок, но «в последний момент что-то пошло не так» и ей не перезвонили, чтобы сказать, когда приходить на программу.
Стоит отметить, что на своей страничке в Instagram Лола Тейлор неоднократно писала, что «Давай поженимся» — ее последний шанс найти свою любовь.
Порно-звезда заявляла, что из-за одиночества она начала страдать депрессией, пишет URA.RU.
Видео дня. Что стало с актерами «Зена — королева воинов»
Свободная пресса: последние новости
Не люди, а животные: Максим Фадеев осудил блогеров Не люди, а животные: Максим Фадеев осудил блогеров Боярский жёстко раскритиковал продолжение истории о Д’Артаньяне, которого назвал обычным убийцей Боярский жёстко раскритиковал продолжение истории о Д’Артаньяне, которого назвал обычным убийцей «Белка и Стрелка 2: Лунные приключения» выходят в американский прокат «Белка и Стрелка 2: Лунные приключения» выходят в американский прокат
Актеры , Любовь Бушуева , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение