У каждого времени свои представления о красоте. Но эти актрисы настолько очаровательны, что ими восхищаются представители уже нескольких поколений. Их не называли звездами шоу-бизнеса, они не носили модных нарядов и не эпатировали публику станными выходками. Они покоряли своей природной красотой и талантом. Поклонники теряли из-за них головы, предлагали руку и сердце, а в кинозалах на фильмах с их участием были неизменные аншлаги.

Шикарные красавицы советского экрана, вызывавшие восхищение у мужчин и порой зависть у женщин — в галерее "Рамблера".