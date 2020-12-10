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Красавицы советского кино, сводившие мужчин с ума 

Александра Нечаева 1 час назад
У каждого времени свои представления о красоте. Но эти актрисы настолько очаровательны, что ими восхищаются представители уже нескольких поколений. Их не называли звездами шоу-бизнеса, они не носили модных нарядов и не эпатировали публику станными выходками. Они покоряли своей природной красотой и талантом. Поклонники теряли из-за них головы, предлагали руку и сердце, а в кинозалах на фильмах с их участием были неизменные аншлаги.
Шикарные красавицы советского экрана, вызывавшие восхищение у мужчин и порой зависть у женщин — в галерее "Рамблера".
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