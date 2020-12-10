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Звезда «Интернов» похвастался новой работой в Великобритании 

РИА Новости 2 часа назад
Звезда «Интернов» похвастался новой работой
Фото: Кадр из сериала "Интерны"
Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны", рассказал о новой работе в Великобритании.
Артист признался, что отправлял запросы в 95 местных агентств. Ответили из трех, но только одно предложило эксклюзивный контракт. По его словам, в феврале он без труда прошел кастинг и успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020.
Также Шаракоис рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix. Он участвовал в озвучке боевика, где нужен был "английский язык, произнесенный русским человеком". Также артист рассказал, что готовится к съемкам в Шотландии.

"Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", — подчеркнул актер на своем YouTube-канале.

Дмитрий Шаракоис окончил ГИТИС в 2006 году. На последнем году учебы снимался в эпизодических ролях в фильмах "Девятая рота", "Моя прекрасная няня" и "Опера. Хроники убойного отдела". Наибольшую славу актеру принесла роль Бориса Левина в сериале "Интерны". Пару лет назад он переехал в Лондон.
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Актеры , Борис Левин , Дмитрий Шаракоис , Netflix
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