В 2020 году мир потерял многих знаменитых людей. Известные советские актеры уходили из жизни один за другим. Однако люди еще долго будут помнить их и пересматривать культовые фильмы с их участием. "Рамблер" собрал галерею фото артистов, которые умерли в этом году.

За всю свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Популярность к нему пришла после выхода многосерийного фильма "ТАСС уполномочен заявить…" 1984 года. Клюев сыграл в нем роль шпиона Трианона. Более молодому поколению актер известен по роли в сериале "Воронины". Бориса Клюева не стало 1 сентября. Он умер от онкологии. Актеру было 76 лет.

Народный артист РФ Михаил Кокшенов умер на 84 году жизни 5 июня. Актер сыграл в таких фильмах, как "Не может быть!", "Женя, Женечка и "Катюша"", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "Ширли-мырли".