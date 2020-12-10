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Советские актеры, которых не стало в этом году 

Анна Арсеньева 4 часа назад
В 2020 году мир потерял многих знаменитых людей. Известные советские актеры уходили из жизни один за другим. Однако люди еще долго будут помнить их и пересматривать культовые фильмы с их участием. "Рамблер" собрал галерею фото артистов, которые умерли в этом году.

Борис Клюев

За всю свою карьеру актер сыграл более 100 ролей в театре и кино. Популярность к нему пришла после выхода многосерийного фильма "ТАСС уполномочен заявить…" 1984 года. Клюев сыграл в нем роль шпиона Трианона. Более молодому поколению актер известен по роли в сериале "Воронины". Бориса Клюева не стало 1 сентября. Он умер от онкологии. Актеру было 76 лет.

Армен Джигарханян

Актер Армен Джигарханян скончался 13 ноября на 86-м году жизни. У народного артиста СССР остановилось сердце. Он прославился благодаря съемках в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР умерла 20 октября в возрасте 93 года. Актриса сыграла в картинах "Я шагаю по Москве", "Сережа", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Война и мир", "Зигзаг удачи". В 1959 году Ирина Скобцева вышла замуж за Сергея Бондарчука.

Инна Макарова

Актриса ушла из жизни 25 марта. Ей было 94 года. Всесоюзную известность Инна Макарова получила после съемок в фильме "Девчата". Также она сыграла в картинах "Высота", "Женитьба Бальзаминова", "Молодая гвардия", "Дело Румянцева" и других.

Михаил Кокшенов

Народный артист РФ Михаил Кокшенов умер на 84 году жизни 5 июня. Актер сыграл в таких фильмах, как "Не может быть!", "Женя, Женечка и "Катюша"", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "Ширли-мырли".
Видео дня. Что стало с актерами «Зена — королева воинов»
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Актеры , Фото , Дело Румянцева , Место встречи изменить нельзя , Молодая гвардия , Девчата , Собака на сене , Они сражались за Родину , Сергей Бондарчук , Михаил Кокшенов , Ирина Скобцева , Инна Макарова , Армен Джигарханян , Борис Клюев , ИТАР-ТАСС
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