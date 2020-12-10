Джорджа Клуни госпитализировали после похудения

Для роли в картине «Полночное небо» актер Джордж Клуни сильно похудел. В фильме он сыграл больного раком астронавта, выжившего после катастрофы. Для этой роли артист похудел на 13 килограммов, и это плохо сказалось на его здоровье.
Врачи диагностировали панкреатит, поэтому Джорджу пришлось провести несколько дней в медицинском учреждении. Об этом он рассказал в интервью, как сообщает StarHit.
«Я думаю, что слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой. Мне потребовалось несколько недель, чтобы выздороветь. Но еще и как режиссеру картины, мне было непросто, ведь требовалось огромное количество энергии»,
— признался Клуни.
Ранее «Рамблер» писал о том, что звезда «Интернов» похвастался новой работой.