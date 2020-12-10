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Джорджа Клуни госпитализировали после резкого похудения 

Мария Грибова 24 минуты назад
Джорджа Клуни госпитализировали после похудения
Фото: globallookpress.com
Для роли в картине «Полночное небо» актер Джордж Клуни сильно похудел. В фильме он сыграл больного раком астронавта, выжившего после катастрофы. Для этой роли артист похудел на 13 килограммов, и это плохо сказалось на его здоровье.
Врачи диагностировали панкреатит, поэтому Джорджу пришлось провести несколько дней в медицинском учреждении. Об этом он рассказал в интервью, как сообщает StarHit.

«Я думаю, что слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой. Мне потребовалось несколько недель, чтобы выздороветь. Но еще и как режиссеру картины, мне было непросто, ведь требовалось огромное количество энергии»,

— признался Клуни.
Ранее «Рамблер» писал о том, что звезда «Интернов» похвастался новой работой.
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