Что стало с Гусевой после «Бригады» 

Екатерина Гусева начинала как театральная актриса, но в 2002 году ее пригласили на съемки "Бригады", и это стало судьбоносной ролью для актрисы. В телесериале она сыграла жену Саши Белого. Вместе с другими актерами Гусева приобрела славу по всей стране. "Рамблер" узнал, как сложилась ее судьба после нашумевшего проекта.

В "нулевых" на актрису сыпались предложения от разных режиссеров. В год у нее было от двух до пяти телевизионных проектов. Конечно, не все они были хитами, но это довольно много для актрисы. Гусева до сих пор снимается в отечественных фильмах и сериалах.