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Что стало с Гусевой после «Бригады» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Екатерина Гусева начинала как театральная актриса, но в 2002 году ее пригласили на съемки "Бригады", и это стало судьбоносной ролью для актрисы. В телесериале она сыграла жену Саши Белого. Вместе с другими актерами Гусева приобрела славу по всей стране. "Рамблер" узнал, как сложилась ее судьба после нашумевшего проекта.
В "нулевых" на актрису сыпались предложения от разных режиссеров. В год у нее было от двух до пяти телевизионных проектов. Конечно, не все они были хитами, но это довольно много для актрисы. Гусева до сих пор снимается в отечественных фильмах и сериалах.
Актриса продолжает играть в театре. Ее можно увидеть на сцене "Театра имени Моссовета", "Московской государственной академической филармонии", "Московской оперетты" и "Московского международного Дома музыки".
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Актеры , Фото , Екатерина Гусева , Театра им. Моссовета
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