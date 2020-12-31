Акриса Сидни Суини прославилась благодаря роли Кэсси в молодежном сериале "Эйфория" . Там она сыграла девочку подростка, которая учится в старших классах школы, но ей не поверили из-за фигуры актрисы. "Рамблер" рассказывает, почему девушкой восхищаются и критикуют.

Не секрет, что в подростковых сериалах большинство ролей исполняют актеры, которые старше своего "сюжетного" возраста. Однако если человек выглядит слишком взросло, над его образом работают визажисты и костюмеры.

Суини стала очень популярна после выхода "Эйфории". Она получила несколько других контрактов и стала лицом нескольких брендов. Фанаты восхищались красотой девушки и ее актерским мастерством, но многие возмущались из-за того, что на роль 16-летнего подростка взяли девушку с пышными формами.

По мнению зрителей, актриса справилась хорошо, но костюмеры и визажисты сделали из нее не подростка, а только состарили девушку. Многие уверены, что школьницы, посмотрев на Суини, будут комплексовать, что негативно скажется на их психике и желании соответствовать "девушкам с экрана". Некоторые обвинили и Суини, что она согласилась на эту роль.