Российские актеры, которых «вырезали» из фильмов 

Иногда актеры вкладывают все свои силы в роль, тратят время на подготовку и съемки, а потом они оказываются «вырезанными» из картины. «Рамблер» расскажет о российских артистах, которые оказались «жертвой» монтажеров.

Популярный актер Сергей Бурунов исполнил роль профессора Ксавьерова в комедийном фильме «Только не они» — пародия на фантастическую франшизу «Люди Икс» . Изначально Бурунов появился в трейлере картины, и когда зрители пришли на премьеру, они были удивлены, что любимого актера так и не увидели. Создатели фильма никак не прокомментировали отсутствие Сергея. Возможно, во время съемок ленты случился конфликт между сторонами.

В известном фильме «Война миров Z» Брэдом Питтом в главной роли также сыграл российский актер Константин Хабенский. Однако незадолго до премьеры создатели картины оповестили Хабенского о том, что они решили сильно сократить хронометраж, вырезав с ним все сцены, и переснять концовку тоже без его участия.

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