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Российские актеры, которых «вырезали» из фильмов 

Мария Грибова 2 часа назад
Российские актеры, которых «вырезали» из фильмов
Фото: @sergeyburunovofficial
Иногда актеры вкладывают все свои силы в роль, тратят время на подготовку и съемки, а потом они оказываются «вырезанными» из картины. «Рамблер» расскажет о российских артистах, которые оказались «жертвой» монтажеров.

Сергей Бурунов

Популярный актер Сергей Бурунов исполнил роль профессора Ксавьерова в комедийном фильме «Только не они» — пародия на фантастическую франшизу «Люди Икс». Изначально Бурунов появился в трейлере картины, и когда зрители пришли на премьеру, они были удивлены, что любимого актера так и не увидели. Создатели фильма никак не прокомментировали отсутствие Сергея. Возможно, во время съемок ленты случился конфликт между сторонами.

Константин Хабенский

В известном фильме «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли также сыграл российский актер Константин Хабенский. Однако незадолго до премьеры создатели картины оповестили Хабенского о том, что они решили сильно сократить хронометраж, вырезав с ним все сцены, и переснять концовку тоже без его участия.

Ольга Бодрова

@olyabodrova
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам своего отца. Она окончила ГИТИС и исполнила главную роль в мелодраме «Велга». Однако до этого актрисе пришлось пережить несколько неприятных моментов. Так однажды сцена с ее участием была вырезана из фильма «Калашников», режиссером которого выступил ее дед Сергей Бодров-старший. Позже Бодров объяснил, что это было сделано для сокращения хронометража. При этом он отметил, что внучка сыграла хорошо.
Видео дня. Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Комментарии
Актеры , Только не они , Война миров Z , Люди Икс , Брэд Питт , Ольга Бодрова , Константин Хабенский , Сергей Бурунов , Сергей Бодров
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