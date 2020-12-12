Михалков рассказал о незаменимости Гафта 

«Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим», — подчеркнул кинорежиссер.

Говоря о Гафте, Михалков также отметил, что никогда не понимал, «как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека — во всех смыслах этого слова».

«Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают. Закомплексованность, желание понравится, попасть в тренд, схватить хайп не дают огромному количеству сегодняшних актеров величайшего бесстрашия, которым всегда славилась русская актерская школа», — сказал он.

Ранее стало известно , что Гафта похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.

12 декабря информацию о смерти актера подтвердила его супруга Ольга Остроумова . Гафту было 85 лет.