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Михалков рассказал о незаменимости Гафта 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Михалков рассказал о незаменимости Гафта
Фото: Lenta.ru
Кинорежиссер Никита Михалков выразил соболезнования в связи со смертью российского и советского актера Валентина Гафта и рассказал о его незаменимости. Слова Михалкова передает РБК в своем Telegram-канале.

«Да, наверное, в глобальном смысле справедливо утверждать, что незаменимых нет, но лично для меня это неправда. Валя Гафт незаменим», — подчеркнул кинорежиссер.

Говоря о Гафте, Михалков также отметил, что никогда не понимал, «как живя в мире богемы, актерской среды, длинных гастролей, закулисных интриг, сложных отношений, в течение долгой жизни можно сохранять такую невероятную чистоту, наивность, великое дарование человека — во всех смыслах этого слова».

«Таких, как Алексей Петренко или Валентин Гафт, к сожалению, сегодня не делают. Закомплексованность, желание понравится, попасть в тренд, схватить хайп не дают огромному количеству сегодняшних актеров величайшего бесстрашия, которым всегда славилась русская актерская школа», — сказал он.

Ранее стало известно, что Гафта похоронят в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.
12 декабря информацию о смерти актера подтвердила его супруга Ольга Остроумова. Гафту было 85 лет.
Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. В 22 года он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры. С 1969 года Гафт служил в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.
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Актеры , Валентин Гафт , Алексей Петренко , Ольга Остроумова , Никита Михалков , Театра им. Моссовета , РБК
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