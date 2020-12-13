Иосиф Райхельгауз, основатель и худрук московского театра «Школа современной пьесы», рассказал в интервью «Пятому каналу» о состоянии великого актера перед смертью. В частности, Валентин Гафт уже не мог двигаться и говорить. Рядом с ним была его супруга Ольга Остроумова.
«Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <…> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — подчеркнул режиссер.
Народный артист РСФСР умер 12 декабря 2020 года после инсульта в возрасте 85 лет. Актер будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.
Ранее «Рамблер» писал, что телеканалы изменят сетку вещания из-за смерти Гафта.