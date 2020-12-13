«Нужно отдать должное, поклониться Ольге Остроумовой, которая выносила Валентина Иосифовича! <…> Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. <…> Он умер в доме рядом с любимой женой — это очень важно!» — подчеркнул режиссер.

Народный артист РСФСР умер 12 декабря 2020 года после инсульта в возрасте 85 лет. Актер будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище 15 декабря.