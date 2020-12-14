Еще одна певица обвинила Шайю ЛаБафа в насилии 

Певица Сиа Ферлер (Sia) обвинила актера Шайю ЛаБафа в эмоциональном насилии. Об этом она написала в своем Twitter.
44-летняя австралийская певица заявила, что она тоже эмоционально пострадала от поведения актера, и назвала его "патологическим лжецом".
"Обманом вынудил меня участвовать в измене, утверждая, что у него больше никого нет. Я уверена, что он очень болен, и сострадаю и ему, и его жертвам", — написала Sia.
Недавно стало известно, что бывшая подруга ЛаБафа певица Талия Дебретт Барнет (FKA Twigs) обвинила его в насилии и причинении эмоциональных страданий. Девушка подала на голливудского актера в суд.
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