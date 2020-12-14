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Как сейчас выглядит и чем занимается звезда сериала «Счастливы вместе» 

Полина Алферова 2 часа назад
14 декабря свой день рождения отмечает Дарья Сагалова, которую большинство зрителей знают как взбалмошную Свету Букину из популярного сериала «Счастливы вместе». «Рамблер» собрал свежие фото именинницы.
На экране Дарья легко создала эталонный образ глуповатой яркой блондинки. Однако, как это часто бывает, в жизни у актрисы нет ничего общего с прославившим ее образом легкомысленной провинциальной красотки. Кстати, именно поэтому Дарья сначала отказалась от этой роли, опасаясь, что образ «прилипнет» к ней и в какой-то мере именно это и произошло. Несмотря на то, что у Сагаловой есть и другие роли («Тайный город», «Улётный экипаж», «День додо», «По горячим следам»), узнают ее чаще всего как Свету Букину.
Между тем, Дарья окончила гимназию в Подольске с серебряной медалью, а Московский университет культуры и искусств — с красным дипломом. Профессиональная хореографическая подготовка привела к тому, что сегодня у актрисы есть собственная школа танцев. Дарья счастлива в браке с предпринимателем Константином Масленниковым, у пары трое детей.
За прошедшие годы Дарья почти не изменилась и находится в отличной форме.
Видео дня. Что стало с Яшкой-цыганом из "Неуловимых мстителей"
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Актеры , Фото , Счастливы вместе , Дарья Сагалова , Константин Масленников , МГУ
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