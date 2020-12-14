14 декабря свой день рождения отмечает Дарья Сагалова , которую большинство зрителей знают как взбалмошную Свету Букину из популярного сериала «Счастливы вместе» . «Рамблер» собрал свежие фото именинницы.

На экране Дарья легко создала эталонный образ глуповатой яркой блондинки. Однако, как это часто бывает, в жизни у актрисы нет ничего общего с прославившим ее образом легкомысленной провинциальной красотки. Кстати, именно поэтому Дарья сначала отказалась от этой роли, опасаясь, что образ «прилипнет» к ней и в какой-то мере именно это и произошло. Несмотря на то, что у Сагаловой есть и другие роли («Тайный город», «Улётный экипаж», «День додо», «По горячим следам»), узнают ее чаще всего как Свету Букину.

Между тем, Дарья окончила гимназию в Подольске с серебряной медалью, а Московский университет культуры и искусств — с красным дипломом. Профессиональная хореографическая подготовка привела к тому, что сегодня у актрисы есть собственная школа танцев. Дарья счастлива в браке с предпринимателем Константином Масленниковым , у пары трое детей.

За прошедшие годы Дарья почти не изменилась и находится в отличной форме.