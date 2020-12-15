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Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве 

Даня Виттиг 3 часа назад
Актёр Сергей Шакуров госпитализирован в Москве. У него обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-калан Mash.
Артист заболел еще в октябре, у него почти сразу развилась вирусная пневмония, пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили на долечивание — на домашний карантин.
Однако состояние 78-летнего состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь.
Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние народного артиста.
Ранее "Рамблер" сообщал о рисках коронавируса для Юрия Шатунова.
Актеры , Видео , Юрий Шатунов , Сергей Шакуров
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