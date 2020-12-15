Актер Сергей Шакуров госпитализирован в Москве 

Актёр Сергей Шакуров госпитализирован в Москве. У него обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-калан Mash.

Артист заболел еще в октябре, у него почти сразу развилась вирусная пневмония, пришлось ложиться в больницу. В конце октября Шакурова отправили на долечивание — на домашний карантин.

Однако состояние 78-летнего состояние резко ухудшилось, его госпитализировали вновь.

Сейчас медики пытаются стабилизировать состояние народного артиста.