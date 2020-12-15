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Самые вызывающие роли Аксеновой 

Катерина Саломе 3 часа назад
Откровенные сцены с Аксеновой
Фото: @im_lyubovaksenova
Любовь Аксенова — молодая актриса, успевшая покорить сердца сотен тысяч фанатов. Девушка демонстрирует прекрасное владение актерским мастерством и берется за любые сложные роли. Она также не боится сниматься в откровенных сценах. «Рамблер» расскажет о самых вызывающих амплуа Аксеновой.

«Глубже»

По сюжету «Глубже», театральный режиссер Роман (Александр Паль) потерял работу, так как, излишне увлекаясь методом Станиславского, отстал от современных трендов. После года мытарств у мужчины появилась возможность достойно зарабатывать себе на жизнь, снимая фильмы для взрослых. Но и в новом для себя жанре Роман не отказался от системы Станиславского. Он стал требовать от своих актеров глубокую работу над психологическим портретом персонажей.
Героиня Любы — скромная Лера. Зрителям не сообщается, как именно она попала в данный жанр кино. Несколько раз камера Сегала все же продемонстрировала зрителям Любу в весьма интересных ракурсах.

«Содержанки»

В «Содержанках» Любовь сыграла меркантильную Наталью. После того, как уволенный из школы Алексей Широков написал книгу о своих злоключениях, девушка сблизилась с ним. Наталья не скрывает, что хочет возвыситься за счет славы Алексея, но взамен окружает его любовью и заботой.
В браке с Еленой Алексею не хватало ее тепла. Наталья, чтобы удержать мужчину возле себя, позволяла ему абсолютно все. В одной из сцен Наталья и Алексей проснулись вместе после насыщенной ночи. Широков был не против продолжения, однако девушка начала стремительно одеваться, чтобы заняться делами. Тем не менее, и бывший учитель, и зрители сериала смогут успеть насладиться красотой актрисы прежде, чем ее спрятало черное белье.

«Бывшие»

В одной из серий второго сезона в квартиру Яны ворвалась жена ее возлюбленного Ильи — Оля. Движимая ревностью женщина пришла к конкурентке с одной лишь целью — навсегда отвадить ее от героя Дениса Шведова. Оля застала Яну в одном одеяле. Когда она сильно толкнула девушку, и та упала на пол, одеяло на несколько секунд распахнулось, и зрители смогли оценить прелести звезды.
В другом эпизоде Яна, лежа в ванной, связалась по видеосвязи со своей бывшей подругой. Пока продолжался этот разговор, красоту девушки скрывал тонкий слой пены. Но как только она бросила трубку и села в воде, пена не справилась со своей задачей.
Видео дня. Ляпы в культовых советских фильмах
Комментарии
Актеры , Содержанки , Бывшие , Александр Паль , Любовь Аксенова , Денис Шведов , Алексей Широков
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