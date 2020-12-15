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Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки» 

Анна Арсеньева 1 час назад
Актер Георгий Мартынюк запомнился всем в роли майора милиции Павла Знаменского в популярном советском сериале «Следствие ведут знатоки», который выходил на телеэкранах в 70-80-х годах.
Проект принес ему не только славу, но и разочарование. После съемок Георгия Мартынюка начали называть актером одной роли, и режиссеры воспринимали его в одном амплуа.
Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба Пал Палыча из знаменитой телеэпопеи.
Ранее "Рамблер" рассказывал про спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите.
Актеры , Видео , Георгий Мартынюк
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