Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки» 

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Актер Георгий Мартынюк запомнился всем в роли майора милиции Павла Знаменского в популярном советском сериале «Следствие ведут знатоки», который выходил на телеэкранах в 70-80-х годах.

Проект принес ему не только славу, но и разочарование. После съемок Георгия Мартынюка начали называть актером одной роли, и режиссеры воспринимали его в одном амплуа.

Смотрите видео, чтобы узнать, как сложилась судьба Пал Палыча из знаменитой телеэпопеи.