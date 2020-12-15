Садальский возмущен пустым залом на похоронах Гафта

Алексея Булдакова. Во вторник, 15 декабря, в театре «Современник» состоялась траурная церемония прощания с известным актером Валентином Гафтом , скончавшимся 12 декабря. Затем артиста похоронили на Троекуровском кладбище столицы, могила Валентина Иосифовича находится рядом с захоронениями его коллег — Сергея Юрского

В числе людей, пришедших проводить Валентина Гафта в последний путь был известный актер и популярный блогер Стас Садальский . Вернувшись с траурной церемонии, он поделился своими мыслями в Instagram. Садальский заявил, что недоволен тем, как мало коллег пришли попрощаться со звездой театра и кино.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс», — отметил Стас Садальский.