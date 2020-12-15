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«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой»: Стас Садальский высказался о похоронах Валентина Гафта 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Садальский возмущен пустым залом на похоронах Гафта
Фото: @stassadal
Во вторник, 15 декабря, в театре «Современник» состоялась траурная церемония прощания с известным актером Валентином Гафтом, скончавшимся 12 декабря. Затем артиста похоронили на Троекуровском кладбище столицы, могила Валентина Иосифовича находится рядом с захоронениями его коллег — Сергея Юрского и Алексея Булдакова.
В числе людей, пришедших проводить Валентина Гафта в последний путь был известный актер и популярный блогер Стас Садальский. Вернувшись с траурной церемонии, он поделился своими мыслями в Instagram. Садальский заявил, что недоволен тем, как мало коллег пришли попрощаться со звездой театра и кино.
«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс», — отметил Стас Садальский.
Он добавил, что с невероятно трогательной речью на прощании с Валентином Гафтом выступила Лия Ахеджакова, сказавшая, что когда-то обижалась на коллегу, а теперь плачет. Много теплых слов в адрес покойного супруга во время церемонии произнесла вдова актера Ольга Остроумова.
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Комментарии 1
Актеры , Валентин Гафт , Лия Ахеджакова , Стас Садальский , Алексей Булдаков , Сергей Юрский , Ольга Остроумова
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