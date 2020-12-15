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Садальский высказался о похоронах Валентина Гафта 

Мария Грибова 4 часа назад
15 декабря состоялось прощание с известным актером Валентином Гафтом. В числе людей, которые собрались проводить Гафта, был актер и блогер Станислав Садальский. После траурной церемонии своими мыслями он поделился на личной странице в Instagram.

«Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, — практически никого. Новый худрук "Современника" Рыжаков не пришел — сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс»,

— отметил артист.
Садальский также отметил речь Лии Ахеджаковой, которая рассказала, что когда-то обижалась на коллегу, а теперь плачет.
Ранее «Рамблер» писал о том, что супруга Шакурова опровергла слухи о его госпитализации.
Актеры , Видео , Валентин Гафт , Станислав Садальский
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