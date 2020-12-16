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В «Современнике» ответили на слова Садальского о «позорном» прощании с Гафтом 

Lenta.ru 7 часов назад
В «Современнике» объяснили «позорное» прощание с Гафтом
Фото: Lenta.ru
Представитель театра «Современник» ответил актеру Станиславу Садальскому, заявившему о «позорном» прощании с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом. Об этом пишет Daily Storm.
В театре назвали обвинения Садальского неприятными.

«Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять»,

— заявил представитель «Современника», добавив, что «похороны не могли пройти иначе, нарушать закон театр не имел права, однако никто людей не отгонял».

«Слова Садальского, конечно, некорректны, не к случаю, неприятны, циничны, грубые»,

— отметили в театре.
Ранее Садальский раскритиковал панихиду. Он рассказал, что зал, в котором проходила траурная церемония, был пуст, многие артисты театра во главе с худруком Виктором Рыжаковым не пришли проститься с Гафтом.
Гафта похоронили 15 декабря на центральной аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с исполнителями Сергеем Юрским, Алексеем Булдаковым и режиссером Дмитрием Брусникиным.
Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Он служил в Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Московском драматическом театре и Театре сатиры, с 1969 года — в «Современнике». В 1984-м получил звание народного артиста РСФСР.
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Актеры , Валентин Гафт , Дмитрий Брусникин , Виктор Рыжаков , Алексей Булдаков , Сергей Юрский , Театра им. Моссовета
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