В «Современнике» объяснили «позорное» прощание с Гафтом

«Хочется ответить только одно: зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Пришли те люди, которые смогли там быть. Было душевное прощание, очень хорошее, достойное Валентина Иосифовича. И то, что многие люди пожилые не смогли быть, это тоже можно понять»,