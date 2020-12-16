Что стало с советскими актрисами, уехавшими за границу 

Многие советские актеры и актрисы уезжали за границу в поисках славы, счастья или любви. Выехать из Союза было тяжело, но у них это удавалось. "Рамблер" рассказывает, что стало с советскими актрисами, которые уехали в другие страны за лучшей жизнью.

Родители Логиновой родом из Тулы, но родилась она в Туапсе, а школу окончила в Днепропетровске. После школы она поступила во ВГИК, и начала сниматься в кино, будучи студенткой. Впервые она появилась на большом экране в сериале "Тени исчезают в полдень", а многие зрители знают ее по картинам "Много шума из. ничего" и "Миллионы Ферфакса". Логинова переехала в Киев, где устроилась работать на киностудию. Там она познакомилась с врачом Богданом Йововичем из Югославии. В 1975 году у них родилась дочь. В 1981 году Логинова уехала из СССР вместе с мужем и дочерью. Сначала семья жила в Лондоне, а потом перебралась в Лос-Анджелес. Времена были нелегкие, поэтому супругам приходилось подрабатывать прислугой. Все было не зря, ведь актриса посвятила свою жизнь дочери, которая стала одной из самых известных Голливудских актрис. Сейчас Логинова является агентом своей дочери.

Кадр из телепередачи «Наедине со всеми»

Актриса родилась в Саратове, где позднее поступила в Саратовское театральное училище. Позже она переехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс Олега Табакова . После окончания университета она работала в театре "Эрмитаж" и в студии у своего руководителя. Впервые она снялась в фильме "Когда я стану великаном", а популярность приобрела благодаря выходу картины "Берегите женщин" . Во время съемок этого фильма она познакомилась с актером Альгисом Арлаускасом . Они поженились в СССР, у них родились сын и дочь. В 90-х супруги уехали в Испанию, где открыли актерскую школу. Сначала все было хорошо, но в 2013 году супруг Шаманский ушел к ее подруге. Сейчас они продолжают вместе работать над своей актерской школой.

Кадр из телепередачи «Сегодня вечером»