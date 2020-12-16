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Маковецкий отреагировал на новость о своей болезни 

Стелла Шмель 1 час назад
Маковецкий отреагировал на новость о своей болезни
Фото: globallookpress.com
У 62-летнего актера Сергея Маковецкого обнаружили коронавирус. Именно такая новость разошлась по СМИ моментально днем 16 декабря. Является ли информация достоверной — пока что узнать не удалось, но у журналистов получилось взять комментарий Маковецкого. Тот разразился бурной бранью, узнав новость о том, что у него коронавирус.

"Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! Просто пошлите всех коллег к *** и все",

— заявил Маковецкий "Пятому каналу".
Что именно стало причиной гнева артиста — пока не ясно. Возможно, ему не понравились неправдоподобные вести о своей персоне, а может его привел в бешенство тот факт, что информация о заражении ковидом Сергея Маковецкого попала в СМИ.
Незадолго до этого стало известно, что директор театра имени Вахтангова, где работает Сергей Маковецкий, подтвердил ТАСС наличие положительного теста на коронавирус у актера.
Ранее "Рамблер" писал, что Морозов заявил о двуличности Нагиева.
Видео дня. Судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Комментарии 3
Актеры , Сергей Маковецкий , ТРК "Петербург-Пятый канал" , ИТАР-ТАСС
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