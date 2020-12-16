Маковецкий отреагировал на новость о своей болезни 

У 62-летнего актера Сергея Маковецкого обнаружили коронавирус. Именно такая новость разошлась по СМИ моментально днем 16 декабря. Является ли информация достоверной — пока что узнать не удалось, но у журналистов получилось взять комментарий Маковецкого. Тот разразился бурной бранью, узнав новость о том, что у него коронавирус.

"Не верьте *** этим коллегам! Пошлите всех к ***! Просто пошлите всех коллег к *** и все",

Что именно стало причиной гнева артиста — пока не ясно. Возможно, ему не понравились неправдоподобные вести о своей персоне, а может его привел в бешенство тот факт, что информация о заражении ковидом Сергея Маковецкого попала в СМИ.

Незадолго до этого стало известно, что директор театра имени Вахтангова, где работает Сергей Маковецкий, подтвердил ТАСС наличие положительного теста на коронавирус у актера.