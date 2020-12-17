Ширвиндт рассказал, почему не стали спасать Миронова 

Поклонники были в шоке от новостей, так как артист долгие годы скрывал от всех, даже от семьи свою болезнь. Оказалось, у Миронова была обнаружена аневризма. В курсе были только друзья, об этом сообщает КП.

Болезнь ему диагностировали за 11 лет до кончины и предлагали провести операцию. Примерно такой срок жизни и называют врачи, если не провести хирургическое вмешательство. Отказался от него Миронов лишь по тому, что операция могл привести его к состоянию "овоща".

По этой же причине не стали делать экстренную операцию и доктора в Риге. Как рассказал Александр Ширвиндт, врачи приступили к спасению звезды, но увидели огромную аневризму диаметром 2,5 см.