Ширвиндт рассказал, почему не стали спасать Миронова 

Александр Ширвиндт на YouTube-шоу «ЖЗЛ» с Дмитрием Быковым вспомнил, как уходил его друг Андрей Миронов. Любимцу миллионов стало плохо прямо на сцене, он скончался в возрасте 46 лет.
Поклонники были в шоке от новостей, так как артист долгие годы скрывал от всех, даже от семьи свою болезнь. Оказалось, у Миронова была обнаружена аневризма. В курсе были только друзья, об этом сообщает КП.
Болезнь ему диагностировали за 11 лет до кончины и предлагали провести операцию. Примерно такой срок жизни и называют врачи, если не провести хирургическое вмешательство. Отказался от него Миронов лишь по тому, что операция могл привести его к состоянию "овоща".
По этой же причине не стали делать экстренную операцию и доктора в Риге. Как рассказал Александр Ширвиндт, врачи приступили к спасению звезды, но увидели огромную аневризму диаметром 2,5 см.
«Они вышли все белые как лист. В голове «разорвалась бомба». Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный», — вспомнил народный артист.
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