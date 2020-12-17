Что стало с Зоей Бербер после «Реальных пацанов» 

Актриса Зоя Бербер дебютировала в кино в 2010 году и сразу попала в проект "Реальные пацаны", который ее прославил. Несмотря на то, что проект снимают до сих пор, актриса редко появляется в других фильмах и сериалах. "Рамблер" рассказывает, как изменилась ее жизнь после съемок.

В "Реальных пацанах" Зоя Бербер сыграла дочь бизнесмена и жену Коляна Леру. На протяжении всего сериала зритель видит, как ее героиня из Леры Обориной — дочери "нового русского" превращается в Леру Наумову — жену "реального пацана".

После съемок в знаменитом сериале Бербер была задействована в малобюджетных проектах в эпизодических ролях. Она снялась еще в нескольких крупных сериалах: "Фарца", "Проект Анна Николаевна" и "Любовь в нерабочие недели". Последней ее работой является полнометражный фильм "Реальные пацаны против зомби".

До 2014 года Бербер играла в родных пермских театрах, а потом перебралась в Москву и служила в Московском Губернском театре и Театре им. Ермоловой.

На съемках первого сезона "Реальных пацанов" актриса познакомилась со своим будущим супругом, который был сценаристом. В 2015 году у пары родилась дочь, но спустя пять лет они решили расстаться.