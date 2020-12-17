Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Что стало с Зоей Бербер после «Реальных пацанов» 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Актриса Зоя Бербер дебютировала в кино в 2010 году и сразу попала в проект "Реальные пацаны", который ее прославил. Несмотря на то, что проект снимают до сих пор, актриса редко появляется в других фильмах и сериалах. "Рамблер" рассказывает, как изменилась ее жизнь после съемок.
В "Реальных пацанах" Зоя Бербер сыграла дочь бизнесмена и жену Коляна Леру. На протяжении всего сериала зритель видит, как ее героиня из Леры Обориной — дочери "нового русского" превращается в Леру Наумову — жену "реального пацана".
После съемок в знаменитом сериале Бербер была задействована в малобюджетных проектах в эпизодических ролях. Она снялась еще в нескольких крупных сериалах: "Фарца", "Проект Анна Николаевна" и "Любовь в нерабочие недели". Последней ее работой является полнометражный фильм "Реальные пацаны против зомби".
До 2014 года Бербер играла в родных пермских театрах, а потом перебралась в Москву и служила в Московском Губернском театре и Театре им. Ермоловой.
На съемках первого сезона "Реальных пацанов" актриса познакомилась со своим будущим супругом, который был сценаристом. В 2015 году у пары родилась дочь, но спустя пять лет они решили расстаться.
Видео дня. Что стало с советской Мэрилин Монро
Комментарии
Актеры , Фото , Зоя Бербер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение