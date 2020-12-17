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Джордж Клуни поддержал обматерившего съемочную команду Тома Круза 

Lenta.ru 4 часа назад
Клуни поддержал обматерившего съемочную команду Круза
Фото: Lenta.ru
Актер Джордж Клуни поддержал обматерившего съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7» Тома Круза. Об этом рассказывает интернет-издание E! Online со ссылкой на радиостанцию Sirius XM.
59-летний Клуни сказал в беседе с радиоведущим, что, по его мнению, Круз поступил правильно: «Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность».
Однако Клуни отметил, что если бы подобное произошло на его съемочной площадке, он бы отреагировал иначе. «То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого», — добавил Клуни.
Ранее голливудский актер Том Круз выругался на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке в Великобритании. Запись его брани слили в сеть.
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Актеры , Джордж Клуни , Том Круз
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