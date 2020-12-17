Клуни поддержал обматерившего съемочную команду Круза

Голливудский актер Джордж Клуни поддержал обматерившего съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7» Тома Круза . Об этом сообщает издание E! Online со ссылкой на радиостанцию Sirius XM.

Клуни уверен, что Круз поступил правильно:

«Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность».

Однако актер отметил, что на его месте он отреагировал бы иначе:

«То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого».

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