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Как изменилась звезда сериала «Моя прекрасная няня» 

Катерина Саломе 8 часов назад
С выхода последней серии легендарного сериала «Моя прекрасная няня» прошло уже более десяти лет. Маленькая Ксюша Шаталина, роль которой исполнила Ирина Андреева, с тех пор кардинально изменилась. «Рамблер» собрал галерею фото Ирины Андреевой.
В декабре Ирине исполнилось 27 лет. Пухленькая девочка превратилась во взрослую ослепительную девушку, стройную и длинноногую, с татуировкой на руке. О ней прежней напоминает лишь улыбка, такая же открытая и милая, как у девочки из любимого ситкома. Она с успехом окончила престижный британский университет King’s College и получила диплом факультета международной политики.
Уже несколько лет Андреева встречается с британцем, который играет за сборную страны по регби. Они познакомились в Лондоне, но ее возлюбленному пришлось уехать в Женеву, чтобы заняться семейным бизнесом. Ирина после окончания университета последовала за ним.
Сейчас Ирина много путешествует, посещая самые отдаленные уголки планеты. Но однажды в одном из интервью Андреева призналась, что скучает по России. Она заявила, что планирует вернуться и продолжить карьеру в шоу-бизнес, от которой отказалась в подростковом возрасте.
Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
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Актеры , Фото , Ирина Андреева
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