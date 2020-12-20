Как изменилась звезда сериала «Моя прекрасная няня» 

С выхода последней серии легендарного сериала «Моя прекрасная няня» прошло уже более десяти лет. Маленькая Ксюша Шаталина, роль которой исполнила Ирина Андреева , с тех пор кардинально изменилась. «Рамблер» собрал галерею фото Ирины Андреевой.

В декабре Ирине исполнилось 27 лет. Пухленькая девочка превратилась во взрослую ослепительную девушку, стройную и длинноногую, с татуировкой на руке. О ней прежней напоминает лишь улыбка, такая же открытая и милая, как у девочки из любимого ситкома. Она с успехом окончила престижный британский университет King’s College и получила диплом факультета международной политики.

Уже несколько лет Андреева встречается с британцем, который играет за сборную страны по регби. Они познакомились в Лондоне, но ее возлюбленному пришлось уехать в Женеву, чтобы заняться семейным бизнесом. Ирина после окончания университета последовала за ним.

Сейчас Ирина много путешествует, посещая самые отдаленные уголки планеты. Но однажды в одном из интервью Андреева призналась, что скучает по России. Она заявила, что планирует вернуться и продолжить карьеру в шоу-бизнес, от которой отказалась в подростковом возрасте.