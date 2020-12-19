Актеры, которые уехали в Голливуд и ничего не добились 

Каждый российский актер мечтает, добившись популярности в своей стране, стать известным во всем мире и сняться в кино у легендарных режиссеров. Однако тех, кому это действительно удавалось, очень мало. "Рамблер" рассказывает об артистах, которые уехали в Голливуд, но не прославились.
Актер стал известен на весь Советский Союз после ролей в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи" и многих других. Чтобы уехать из СССР, Крамаров написал письмо президенту США Рональду Рейгану:
"Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности".
В 1981 году он покинул страну и попытался построить карьеру за границей. Однако стать знаменитым в Голливуде ему не удалось. Актер получал только эпизодические роли.
Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко уехала в США к своему супругу Максимилиану Шеллу. Но популярной, как в СССР, она тоже не стала. По ее словам, в Америке ее пытались изменить:
"Говорить без акцента, играть американские роли. Но ведь тогда, без своих русских корней, я буду совсем другой — переделанной".
Прославившийся после роли Пети "Рамы" в фильме "Бумер" Сергей Горобченко тоже пытался завоевать американскую публику, но потерпел поражение. Когда актер жил в США, подрабатывал, исполняя песни в русском ресторане:
"Чтобы жить в Америке, нужно быть американцем. Необходимо начинать там подъем с самой первой ступеньки. Тогда одолеешь всю лестницу. Но я же прошел ее тут. Зачем все повторять, терять время? Снова 10 лет доказывать, что я чего-то стою", — рассказывал Горобченко.