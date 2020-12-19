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Актеры, которые уехали в Голливуд и ничего не добились 

Анна Арсеньева 1 час назад
Актеры, которые уехали в Голливуд и ничего не добились
Фото: depositphotos.com
Каждый российский актер мечтает, добившись популярности в своей стране, стать известным во всем мире и сняться в кино у легендарных режиссеров. Однако тех, кому это действительно удавалось, очень мало. "Рамблер" рассказывает об артистах, которые уехали в Голливуд, но не прославились.

Савелий Крамаров

Кадр из фильма "12 стульев"
Актер стал известен на весь Советский Союз после ролей в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи" и многих других. Чтобы уехать из СССР, Крамаров написал письмо президенту США Рональду Рейгану:

"Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности".

В 1981 году он покинул страну и попытался построить карьеру за границей. Однако стать знаменитым в Голливуде ему не удалось. Актер получал только эпизодические роли.

Наталья Андрейченко

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"
Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко уехала в США к своему супругу Максимилиану Шеллу. Но популярной, как в СССР, она тоже не стала. По ее словам, в Америке ее пытались изменить:

"Говорить без акцента, играть американские роли. Но ведь тогда, без своих русских корней, я буду совсем другой — переделанной".

Сергей Горобченко

Кадр из фильма "Бумер"
Прославившийся после роли Пети "Рамы" в фильме "Бумер" Сергей Горобченко тоже пытался завоевать американскую публику, но потерпел поражение. Когда актер жил в США, подрабатывал, исполняя песни в русском ресторане:

"Чтобы жить в Америке, нужно быть американцем. Необходимо начинать там подъем с самой первой ступеньки. Тогда одолеешь всю лестницу. Но я же прошел ее тут. Зачем все повторять, терять время? Снова 10 лет доказывать, что я чего-то стою", — рассказывал Горобченко.

Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
Комментарии 1
Актеры , Бумер , Джентльмены удачи , Иван Васильевич меняет профессию , 12 стульев , Наталья Андрейченко , Савелий Крамаров , Сергей Горобченко , Рональд Рейган
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