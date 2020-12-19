Актеры, которые уехали в Голливуд и ничего не добились 

Каждый российский актер мечтает, добившись популярности в своей стране, стать известным во всем мире и сняться в кино у легендарных режиссеров. Однако тех, кому это действительно удавалось, очень мало. "Рамблер" рассказывает об артистах, которые уехали в Голливуд, но не прославились.

"Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности".

В 1981 году он покинул страну и попытался построить карьеру за границей. Однако стать знаменитым в Голливуде ему не удалось. Актер получал только эпизодические роли.

Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания!"

Звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко уехала в США к своему супругу Максимилиану Шеллу. Но популярной, как в СССР, она тоже не стала. По ее словам, в Америке ее пытались изменить:

"Говорить без акцента, играть американские роли. Но ведь тогда, без своих русских корней, я буду совсем другой — переделанной".

Прославившийся после роли Пети "Рамы" в фильме "Бумер" Сергей Горобченко тоже пытался завоевать американскую публику, но потерпел поражение. Когда актер жил в США, подрабатывал, исполняя песни в русском ресторане: