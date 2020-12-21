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Актер из РФ снимется в новых «Фантастических тварях» 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Актер из РФ снимется в новых «Фантастических тварях»
Фото: Lenta.ru
Российский актер Александр Кузнецов снимется в третьей части фильма «Фантастические твари». Об этом режиссер Александр Молочников рассказал в шоу «Осторожно, Собчак!», запись которого опубликована на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.
Молочников пояснил, что артист должен был принять участие в его спектакле, однако «повел себя, как фантастическая тварь» и отказался от работы над постановкой. За день до ее премьеры Кузнецов уехал сниматься в иностранном проекте. При этом режиссер признался, что не знает, как сам бы повел себя в такой ситуации.
В ноябре стало известно, что Джонни Депп не появится в третьей части франшизы «Фантастические твари». Артист пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Вместо него волшебника сыграет датский актер Мадс Миккельсен. При этом лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.
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Актеры , Александр Кузнецов , Джонни Депп , Александр Молочников , Ксения Собчак , Мадс Миккельсен
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