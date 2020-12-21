Актер из РФ снимется в новых «Фантастических тварях» 

Молочников пояснил, что артист должен был принять участие в его спектакле, однако «повел себя, как фантастическая тварь» и отказался от работы над постановкой. За день до ее премьеры Кузнецов уехал сниматься в иностранном проекте. При этом режиссер признался, что не знает, как сам бы повел себя в такой ситуации.

В ноябре стало известно, что Джонни Депп не появится в третьей части франшизы «Фантастические твари». Артист пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Вместо него волшебника сыграет датский актер Мадс Миккельсен . При этом лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.