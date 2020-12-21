Умерла актриса из «Шерлока» 

Все новости на карте

Британская актриса Розалинд Найт, снявшаяся в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.

Причина смерти не уточняется. Родственники артистки отметили, что она скончалась в субботу, 19 декабря.