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Умерла актриса из «Шерлока» 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Умерла актриса из «Шерлока»
Фото: Lenta.ru
Британская актриса Розалинд Найт, снявшаяся в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.
Причина смерти не уточняется. Родственники артистки отметили, что она скончалась в субботу, 19 декабря.
Найт родилась в Лондоне в 1933 году. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик», главную роль в котором сыграл Хью Грант.
11 декабря стало известно о смерти британской актрисы Барбары Уиндзор, снявшейся в фильмах «Алиса в Стране чудес» Тима Бертона и «Алиса в Зазеркалье» Джеймса Бобина. Ей было 83 года.
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