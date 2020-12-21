Умерла актриса из «Шерлока» 

Британская актриса Розалинд Найт, известная по своей роли в сериале «Шерлок», ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.

Причина смерти не уточняется. Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря.