Умерла актриса из «Шерлока» 

Британская актриса Розалинд Найт, известная по своей роли в сериале «Шерлок», ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.
Причина смерти не уточняется. Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря.
Британка родилась в Лондоне в 1933 году. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер Валентин Гафт.