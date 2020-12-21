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Умерла актриса из «Шерлока» 

Мира Маркина 3 часа назад
Умерла актриса из «Шерлока»
Фото: Кадр из сериала «Приключения Шерлока Холмса»
Британская актриса Розалинд Найт, известная по своей роли в сериале «Шерлок», ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление семьи артистки.
Причина смерти не уточняется. Розалинд Найт скончалась в субботу, 19 декабря.
Британка родилась в Лондоне в 1933 году. Актриса исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона». Помимо этого, она появилась в фильме 2002 года «Мой мальчик».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер Валентин Гафт.
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Актеры , Мой мальчик , Валентин Гафт
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