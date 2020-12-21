Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» — один из лучших музыкальных фильмов для детей, снятых в СССР. Серьезный Витя и находчивая Маша отправляются в волшебный мир, чтобы вернуть Снегурочку, похищенную Кощеем Бессмертным. Картина появилась в телеэфире 25 декабря 1975 года.
Главные героев сыграли юные артисты Наташа Симонова и Юра Нахратов. Роли сказочных персонажей исполнили настоящие звезды советского кино — Михаил Боярский, Любовь Виролайнен, Вера Титова и другие именитые актеры. Посмотрите это видео и узнайте, как сложилась судьба актеров легендарного телефильма.
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