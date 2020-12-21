Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити» 

Полина Алферова 10 минут назад
«Новогодние приключения Маши и Вити» — один из лучших музыкальных фильмов для детей, снятых в СССР. Серьезный Витя и находчивая Маша отправляются в волшебный мир, чтобы вернуть Снегурочку, похищенную Кощеем Бессмертным. Картина появилась в телеэфире 25 декабря 1975 года.
Главные героев сыграли юные артисты Наташа Симонова и Юра Нахратов. Роли сказочных персонажей исполнили настоящие звезды советского кино — Михаил Боярский, Любовь Виролайнен, Вера Титова и другие именитые актеры. Посмотрите это видео и узнайте, как сложилась судьба актеров легендарного телефильма.
Ранее «Рамблер» рассказывал о лучших сценах, удаленных из фильмов.
Актеры , Видео , Новогодние приключения Маши и Вити , Вера Титова , Любовь Виролайнен , Михаил Боярский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение