Актер из России снимется в новых «Фантастических тварях» 

Режиссер Александр Молочников рассказал, что в третьей части фильма «Фантастические твари» снимется российский актер Александр Кузнецов . Об этом он сообщил в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

По словам Александра Молочникова, Кузнецов должен был сыграть в его спектакле, но отказался от участия в постановке. Он сказал, что артист «повел себя, как фантастическая тварь» и за день до премьеры уехал на съемки за границу.

Режиссер отметил, что не знает, как бы сам поступил на месте актера, если бы его поставили перед выбором.