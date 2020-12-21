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Актер из России снимется в новых «Фантастических тварях» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Актер из России снимется в новых «Фантастических тварях»
Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Режиссер Александр Молочников рассказал, что в третьей части фильма «Фантастические твари» снимется российский актер Александр Кузнецов. Об этом он сообщил в шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.
По словам Александра Молочникова, Кузнецов должен был сыграть в его спектакле, но отказался от участия в постановке. Он сказал, что артист «повел себя, как фантастическая тварь» и за день до премьеры уехал на съемки за границу.
Режиссер отметил, что не знает, как бы сам поступил на месте актера, если бы его поставили перед выбором.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский фильм признали лучшим в США.
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