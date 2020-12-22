Как изменились актеры фильма «12 месяцев» 

Фильм-сказка "12 месяцев" вышел в 1972 году и был снят по одноименной пьесе Самуила Маршака . Сюжет повести знаком всем: злая мачеха отправляет падчерицу за подснежниками в лес, а она встречает 12 месяцев, которые решают ей помочь.

В картине снялись известные актеры и те, кому фильм дал дорогу в большое кино. Сказку до сих пор пересматривают многие взрослые и показывают своим детям. Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь актеров после выхода картины.