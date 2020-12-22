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Как изменились актеры фильма «12 месяцев» 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Фильм-сказка "12 месяцев" вышел в 1972 году и был снят по одноименной пьесе Самуила Маршака. Сюжет повести знаком всем: злая мачеха отправляет падчерицу за подснежниками в лес, а она встречает 12 месяцев, которые решают ей помочь.
В картине снялись известные актеры и те, кому фильм дал дорогу в большое кино. Сказку до сих пор пересматривают многие взрослые и показывают своим детям. Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь актеров после выхода картины.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити».
Актеры , Новогодние приключения Маши и Вити , Самуил Маршак
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