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Актрису прозвали в Сети «русской Одри Хепберн» 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Актриса Анна Снаткина больше всего известна по сериалу "Татьянин день", где она сыграла главную героиню. В Сети ее называют "русской Одри Хепберн". "Рамблер" собрал галерею фото актрисы.
Пользователи Сети нашли во внешности Анны Снаткиной сходства со звездой "Завтрака у Тиффани": темные волосы, выразительные глаза, аккуратные черты лица. Однако раньше русской Одри Хепберн называли актрису из более старшего поколения — Людмилу Савельеву. Такое звание она получила после роли Наташи Ростовой в киноэпопее "Война и мир", вышедшей в 1967 году.
Анне Снаткиной 37 лет. В 2004 году она окончила ВГИК. Сейчас актриса играет в театре и снимается в кино. Она сыграла в фильмах "Пушкин: Последняя дуэль", "Нечаянная радость", "Когда на юг улетят журавли", сериале "На солнечной стороне улицы смотреть" и других.
Актриса замужем за актером и Виктором Васильевым. Супруги воспитывают семилетнюю дочь.
Видео дня. Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры , Фото , Завтрак у Тиффани , Виктор Васильев , Одри Хепберн , Анна Снаткина , Людмила Савельева
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