Актриса Анна Снаткина больше всего известна по сериалу "Татьянин день", где она сыграла главную героиню. В Сети ее называют "русской Одри Хепберн ". "Рамблер" собрал галерею фото актрисы.

Пользователи Сети нашли во внешности Анны Снаткиной сходства со звездой "Завтрака у Тиффани": темные волосы, выразительные глаза, аккуратные черты лица. Однако раньше русской Одри Хепберн называли актрису из более старшего поколения — Людмилу Савельеву . Такое звание она получила после роли Наташи Ростовой в киноэпопее "Война и мир", вышедшей в 1967 году.

Анне Снаткиной 37 лет. В 2004 году она окончила ВГИК. Сейчас актриса играет в театре и снимается в кино. Она сыграла в фильмах "Пушкин: Последняя дуэль", "Нечаянная радость", "Когда на юг улетят журавли", сериале "На солнечной стороне улицы смотреть" и других.