Лика Кавжарадзе считается одной из самых красивых актрис Грузии. Она снялась более чем в 30 фильмах. Однако настоящую известность ей принесла картина "Древо желаний", вышедшая в 1976 году. Там 18-летняя Кавжарадзе сыграла роль Маргариты. "Рамблер" рассказывает, как сложилась судьба популярной актрисы и иконы грузинской красоты.

Лика Кавжарадзе родилась в Тбилиси в 1959 году. Ее родители были химиками, но, когда ей было полтора года, они развелись. Девочка окончила консерваторию по классу фортепиано. В 12 лет она начала сниматься в кино. Ей досталась роль в фильме "Когда зацвел миндаль" 1972 года.

После "Древа желаний" были съемки в картинах "Бабочка", "Любовь, Иверия и …", "Веселая хроника опасного путешествия" и многие другие.

Актриса дважды была в браке. В первый раз она вышла замуж в 19 лет — за Сандро Тактакишвили. У пары родился сын Леван. Сейчас он живет в США и работает юристом. Второй супруг Кавжарадзе — экономист Леван Шанидзе. Они были в браке семь лет.

Известно, что с 24 лет актриса страдала депрессией. Как рассказывала Кавжарадзе в интервью, она не очень активный человек и не любит "тусовки". Однако близкие отрицают, что у нее были какие-либо проблемы с психическим здоровьем.

В 30 лет Кавжарадзе увлеклась живописью, практически завершив съемки в кино. В последний год жизни она готовилась к собственной выставке. Однако 11 октября 2017 года актрисы не стало. Причину смерти не сообщили. Лике Кавжарадзе было 57 лет.